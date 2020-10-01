С напавшего на школу №127 подростка приставы взыскивают моральный вред на сумму более 5 млн рублей →
Мест для больных коронавирусом может не хватить
Пресс-служба Прокуратуры Пермского края: "С целью предупреждения нарушения прав граждан на своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи в стационарных условиях, прокуратурой края заместителю председателя правительства Пермского края, курирующему вопросы здравоохранения, 29.09.2020 объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Вопрос остается на контроле прокуратуры края".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Не хлебом единым?
В зоопарке стартовала акция к Дню пожилого человека
В Перми по «горячим следам» задержан рецидивист, ограбивший пенсионерку
В Перми состоялось "Шествие рыжих"
Проблемы опорно-двигательного аппарата требуют комплексного подхода
Прокуратура выяснит, как в Прикамье соблюдаются права граждан на медицинскую помощь
Светомузыкальные фонтаны порадуют пермяков до 4 октября
Краснокамским "Ласточкам" добавили остановок и сократили время в пути
1 октября - Международный день пожилых людей
С 1 октября автовладельцы не смогут оформить ОСАГО без диагностической карты
Добавить комментарий: