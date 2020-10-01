С напавшего на школу №127 подростка приставы взыскивают моральный вред на сумму более 5 млн рублей
Судебные приставы г. Перми взыскивают моральный вред в пользу пострадавших при нападении на школу № 127. Напомним, 15 января 2018 года двое подростков зашли в школу и устроили резню в одном из младших классов. Тогда пострадало 15 человек, 12 госпитализировали. Самих нападавших позже осудили на срок от 7 до 10 лет колонии.
Сейчас у судебных приставов находится 27 исполнительных производств о взыскании с одного из осужденных подростков морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму более 5 млн 609 тысяч рублей. В ходе принудительного взыскания задолженности судебным приставом был составлен акт описи и ареста земельного участка площадью 40 тысяч кв.м., находящегося в Полазненском городском поселении. Согласно оценке специалиста, стоимость арестованной недвижимости составила 3 млн 947 тысяч рублей.
В настоящее время начат процесс принудительной реализации арестованного имущества. Судебным приставом сделана заявка на организацию и проведение торгов. Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю, работа по исполнительным производствам будет продолжена до полного погашения задолженности.
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