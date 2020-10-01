Не хлебом единым?

Хлеба пермяки едят больше нормы, а мяса - меньше. В Пермьстате подсчитали, сколько мы съедаем продуктов в год, и как это сказывается на здоровье. За 2019 год пермяки в среднем съедали 63 кг мяса, при норме в 73 кг. Молока и молочных продуктов - 230 литров в год, норма – 325. Овощи и фрукты также не дотягивают до нормы. За год на одного человека приходится 87 и 56 кг соответственно, в то время как норма овощей за год - 140 кг, фруктов 100 кг. Больше нормы пермяки покупают хлеб и хлебобулочные изделия. При рекомендуемой норме в 96 кг пермяки съедали за год 111 кг.
Таким образом, констатируют в Пермьстате, уровень потребления населением края большинства продуктов питания отстаёт от установленных медицинских норм, и только потребление хлеба и продуктов переработки зерна по-прежнему превышает рациональную норму потребления.
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