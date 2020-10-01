В зоопарке стартовала акция к Дню пожилого человека

Пермский зоопарк перешел на зимнее время. Теперь он работает с 10 утра до 18 часов, при этом билет в кассе необходимо будет успеть приобрести до 17 часов. Традиционно в День пожилого человека стартовала осенняя акция для пенсионеров. С 1 по 10 октября они могут купить билет по цене детского, за 150 рублей.Евгения Деменева, менеджер по связям с общественностью Пермского зоопарка: "Мы хотим чтобы наш зоопарк посещали все люди, хотим сделать это более доступным. Не у всех есть возможность, а с этой акцией пожилые люди смогут прийти и полюбоваться животными, подышать свежим воздухом».Животные в зоопарке начинают готовиться к зиме. Скоро у них начнет меняться мех на теплый и густой. Теплолюбивых животных сотрудники переведут в теплые павильоны, а норма еды будет увеличена.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Увеличивается дозировка корма. У копытных свежая трава заменяется на сено, теплолюбивые в теплых павильонах будут жить до начала мая».