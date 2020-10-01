В Перми по «горячим следам» задержан рецидивист, ограбивший пенсионерку
Стражи порядка выехали на место преступления. Потерпевшая хорошо запомнила приметы своего обидчика. С её слов был составлен фоторобот грабителя. Благодаря полученному изображению, подозреваемый был установлен и задержан в кротчайшие сроки.
"Известно, что злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления. Последний раз освободился в начале сентября текущего года. Всё это время мужчина вёл асоциальный образ жизни: злоупотреблял спиртным и официально не работал. По словам задержанного, гаджет он забрал, чтобы вызвать такси и уехать домой. В полиции к этой версии относятся критически", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник заключен под стражу. Сейчас полицейские отрабатывают его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
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