В Перми по «горячим следам» задержан рецидивист, ограбивший пенсионерку

В Перми по «горячим следам» задержали рецидивиста, ограбившего пенсионерку. Ранним утром в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района г. Перми поступил звонок от 58-летней женщины. Она сообщила, что незнакомый прохожий выхватил у нее сотовый телефон и убежал в неизвестном направлении. Инцидент произошел в микрорайоне Парковый около 3 часов ночи.Стражи порядка выехали на место преступления. Потерпевшая хорошо запомнила приметы своего обидчика. С её слов был составлен фоторобот грабителя. Благодаря полученному изображению, подозреваемый был установлен и задержан в кротчайшие сроки."Известно, что злоумышленник неоднократно судим за имущественные преступления. Последний раз освободился в начале сентября текущего года. Всё это время мужчина вёл асоциальный образ жизни: злоупотреблял спиртным и официально не работал. По словам задержанного, гаджет он забрал, чтобы вызвать такси и уехать домой. В полиции к этой версии относятся критически", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник заключен под стражу. Сейчас полицейские отрабатывают его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.