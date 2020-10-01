В Перми состоялось "Шествие рыжих"

Ирландцы в Перми. На центральных улицах города состоялось «Шествие Рыжих». Яркая акция приурочена к открытию Фестиваля МакДонаха в театре "У Моста", в этом году он пройдет в 4-й раз. С 1 по 7 октября 12 российских и 8 зарубежных театров покажут 24 спектакля. Нарядившиеся в костюмы эльфов и лепреконов, актеры приглашали зрителей в театр. Традиционно эта яркая акция приурочена к открытию Фестиваля МакДонаха в театре "У Моста», в этом году он пройдет в 4-й раз. На центральных площадях города веселая компания замедляется, чтобы исполнить несколько зажигательных танцев.Прохожие реагируют по-разному — положительно. Кто-то теряется, не понимая, что происходит, а другие сразу узнают в веселой компании артистов любимого театра.1 октября, в день открытия фестиваля, театр «У Моста» представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле». Небольшим филиалом Ирландии Пермь станет на целых семь дней. С 1 по 7 октября 12 российских и 8 зарубежных театров покажут 24 спектакля.