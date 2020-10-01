В Перми состоялось "Шествие рыжих"

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Прохожие реагируют по-разному — положительно. Кто-то теряется, не понимая, что происходит, а другие сразу узнают в веселой компании артистов любимого театра.
1 октября, в день открытия фестиваля, театр «У Моста» представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле». Небольшим филиалом Ирландии Пермь станет на целых семь дней. С 1 по 7 октября 12 российских и 8 зарубежных театров покажут 24 спектакля.
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