Проблемы опорно-двигательного аппарата требуют комплексного подхода

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← Прокуратура выяснит, как в Прикамье соблюдаются права граждан на медицинскую помощь
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21.09.2020 в 11:16
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Светомузыкальные фонтаны порадуют пермяков до 4 октября
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1 октября - Международный день пожилых людей
С 1 октября автовладельцы не смогут оформить ОСАГО без диагностической карты
За сортировку мусора положена скидка
Добро пожаловать в реальный мир прикамского здравоохранения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2020
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