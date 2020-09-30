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В Перми проверят теплосети с помощью «зеленой воды»
Жителям, в случае обнаружения у себя дома воды ярко-зеленого цвета, следует сохранять спокойствие и сообщить в call-центр «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99.
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