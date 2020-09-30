«Сад поэта. Взаимодействие»: во Всеволодо-Вильве представили звучащие арт-объекты

Доступно каждому. Необычная презентация прошла в доме-музее Бориса Пастернака во Всеволодо-Вильве. Незрячие и слабовидящие люди стали участниками новой музыкально-ландшафтной экспозиции "Сад Поэта - Взаимодействие". Речь идёт о семи музыкальных арт-объектах, которые могут звучать в унисон стихам Пастернака, у каждого инструмента звучание свое. При желании на любом из них можно сыграть свою мелодию. В музей приехали туристы из Перми и Березников. Сопровождающими выступили экскурсоводы и арт-медиаторы - профессиональные музыканты из Перми. Анастасия Фирсова заведующая музеем «Дом Пастернака»: "Мы пригласили сегодня сюда туристов, это наши знакомые из всероссийского общества слепых, а ещё это наши коллеги с филологического факультета, и вместе мы играем и соединяем музыку и поэзию Пастернака, это экскурсия в духе арт-медиации".Кроме того, организаторы рассказали о новых замыслах, к реализации которых хотят привлечь всех жителей Пермского края. Задача обратить внимание на то, что далеко не везде люди чувствуют себя комфортно, и по возможности такую ситуацию нужно исправлять - чтобы каждый мог свободно перемещаться по улицам или, например, становиться посетителем музея.Екатерина Лившиц, куратор проекта: "И так совместно мы сможем сделать некую карту доступности и недоступности, доступной и недоступной среды в Пермском крае, обращая на это внимание, и пиаря всю эту историю в соцсетях, и в СМИ, мы искренне верим, что ситуация потихонечку изменится".