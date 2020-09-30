Памятник генералу Маргелову вернули на место

Памятник генералу Маргелову вернулся на место. Монумент, посвящённый русскому десанту и его легендарному главнокомандующему, герою Советского Союза, установили 19 сентября на пермском бульваре Советской Армии и сняли сразу же после торжественного митинга. Это вызвало удивление и негодование пермяков, в том числе в соцсетях.Оказалось, что при монтаже обнаружили дефекты крепления - на заводе не учли рекомендации по материалу и градусу наклона болтов в ключевых местах соединения памятника с постаментом. То, что поступило, десантники и скульптор посчитали ненадёжным и отправили на доработку. Исполнитель - один из литейных заводов Екатеринбурга.Андрей Поздеев, председатель правления пермского регионального «Союза десантников»: "По безопасности было принято решение автором, скульптором Залазаевым, мы его поддержали, что всё-таки в условиях мастерской давайте сделаем. Это памятник на года, они дают сто лет гарантию на это изготовление, этот памятник направлен потомкам, будущему. Литейная мастерская справилась с поставленной задачей. Все затраты компенсированы их стороной. Мы не понесли как общественная организация, как меценаты, дополнительных затрат"Коррекции подверглась и часть деталей памятника. По настоянию скульптора Алексея Залазаева, литейщики доработали до «походного» варианта пулемёт ПКМ в руках воина, добились правильного оттенка патины. Перед скульптором стояла задача художественно укомплектовать воедино эмблему ВДВ, слоган «Никто, кроме нас», легендарного «Дядю Васю», старшину, молодого бойца и названия 18 воинских подразделений. К возведению памятника пермские десантники шли 4 года. Деньги собирали сами.Алексей Залазаев, скульптор: "Постоит памятник пару месяцев, погрузится в городскую среду, втянет в себя городскую пыль. Станет таким более материальным, более плотным, более выживаемым в нашей среде. Сейчас он как бы с завода приехал — новенький, как хромовые сапоги. Это всё уйдёт. И он будет, действительно, как тот мужчина сказал: «Куда дели? Столько лет стоял!»