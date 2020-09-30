Новые «Точки роста» открылись в Прикамье

Доступ к высоким технологиям в образовании вне зависимости от места проживания. В Пермском крае накануне открылись одновременно 21 центр "Точка Роста". Это часть большого национального проекта «Образование», поэтому официальное открытие центров проходит одновременно по всей стране. Цель одна — создать единое образовательное пространство. "Если бы у вас сейчас была возможность заниматься в точке роста, какой бы кружок вы выбрали?" Непростой вопрос даже для регионального министра образования Раисы Кассиной. А для начинающего журналиста Светланы открытие «Точки Роста» в родной школе — это еще и первое ответственное интервью, записанное на новую профессиональную камеру. Оборудование центра дает новые возможности для творчества.Светлана Батракова, ученица Фроловской средней школы «Навигатор»: "Новое оборудование естественно дает новые возможности, это более высокое качество съемки, звука, картинка стала более насыщенной, приятной для глаз". В кружке «Мой первый робот» дополнительно заинтересовывать не надо никого. На занятия не приходят, а бегут. Все для того, чтобы распечатать новый набор «Лего».Мария Бабушкина, преподаватель кружка робототехники центра «Точка роста»: "До "Точки роста" этого не было. Мы как учителя прошли квалификацию определенную, чтобы обучать детей. Это возможности и для детей в первую очередь, и для меня». Шоу дронов - часть официального открытия центра «Точка Роста» во Фролах. Кульбиты и перевороты в воздухе запрограммированы заранее. Так что, по словам преподавателя, повторить такое может каждый школьник уже через полгода занятий.Валерий Букирев, преподаватель кружка центра «Точка роста»: "Логика, программирование — это самое то. Они заточены под обучение».Неважно, где находится «Точка роста» - все оборудование подобрано по высшему стандарту. А местный логотип как знак качества. Только за один день на карте Пермского края появилась 21 такая точка.В Ильинском тем временем в классе идет первое занятие по ОБЖ с применением самых современных манекенов. С куклами ученики пока справляются неплохо.В соседнем кабинете, не покидая родного поселка, Денис Шляпин отправляется на экскурсию по МКС. Виртуальный шлем и манипуляторы позволяют не просто смотреть, но и взаимодействовать с пространством. Так возникла идея для первого школьного проекта — прописать виртуальную прогулку по главным историческим достопримечательностям Ильинского. Готовиться начали уже сейчас.Дмитрий Яковкин, учитель информатики Ильинской средней общеобразовательной школы №1: "Безусловно первая реакция — это вау, здорово! Круто, наконец-то, восторженные по большей части отзывы, глаза горят, не терпится приступить к работе, к изучению всего этого».Денис предпочитает пока просто шахматный кружок. Специально для «Точки роста» в Ильинской школе отремонтировали помещения. Теперь и соперников из соседнего поселка приглашать не стыдно.Денис Шляпин, ученик Ильинской средней общеобразовательной школы: "Наша школа была историческим зданием, и вот это новое появление прекрасных стен, появление нового имиджа, это просто прекрасно. Мы можем ходить в шахматный клуб, мы можем научиться играть, мы можем развиваться разносторонне»."Точка Роста" - часть большого национального проекта «Образование», так что официальное открытие центров проходит одновременно по всей стране. Цель одна — создать единое образовательное пространство. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Изначально все делается для того, как говорит наш губернатор Пермского края, Дмитрий Николаевич Махонин, чтобы выравнять условия для обучения наших ребят. Вне зависимости от места жительства, они должны иметь все то же самое, что у нас в краевой столице, а может быть даже лучше. Мы надеемся, что это точно будет точкой притяжения ребят, которые хотят знать больше, учиться лучше, получать какое-то развитие».Условия созданы, теперь осталось немного стремления. К тому же далеко за знаниями теперь точно идти не придется.