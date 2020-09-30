← Привлекли 5 млрд. рублей. В Прикамье за незаконную банковскую деятельность будут судить преступную группу
Пермяки ставят прививки в торговых центрах
Новый формат вакцинации от гриппа работает. В Кировском районе на улице Маршала Рыбалко, 99б работает выездная прививочная бригада. Для начала – информированное добровольное согласие на вакцинацию.
Евгений Шалахин, врач-терапевт: "Параллельно заполнению мы выясняем, болеет ли сейчас человек, есть ли противопоказания, аллергические реакции. Измеряем температуру тела, слушаем легкие, измеряем артериальное давление".Больше внимания пермяков к вакцинации можно наблюдать на Ласьвинской, 35, торговый центр.
Процедура проходит оперативно, не более 10 минут. Вакцина хранится в специальных емкостях.
Медики напоминают, что сделать вакцинацию против гриппа нужно как можно большему количеству людей. В первую очередь призывают к этому людей из так называемых групп риска – тех, у кого есть хронические заболевания, работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, пожилых людей, беременных и детей.Наталья Михайлова, заведующая терапевтическим отделением ГКБ им С.Н. Гринберга: "Вакцинация переносится хорошо. Осложнений она практически не дает. Возможно покраснение в месте инъекции и невысокая температура, что хорошо переносится пациентами".
Подробную информацию по Кировскому району можно узнать на сайте больницы имени Гринберга. Это ее сотрудники встречают пермяков, которые желают поставить прививку. По Кировскому району массовая вакцинация в торговых центрах продлится до конца октября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Привлекли 5 млрд. рублей. В Прикамье за незаконную банковскую деятельность будут судить преступную группу
В тренде - коммерческий транспорт
16 тысяч мальков стерляди выпустили в Воткинское водохранилище
В Губахе мошенник совершил преступления, находясь в колонии
С 1 ноября в Перми планируется расширить зону платной парковки
Главврач Краснокамской горбольницы задал вопрос председателю "Единой России"
Госпитализация больных: в очереди стоят десятки машин скорой помощи
Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов
Пермские кардиологи отметили Всемирный день сердца светомузыкальным представлением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
Добавить комментарий: