Пермяки ставят прививки в торговых центрах

Для масштабной вакцинации от гриппа в Перми, как и было заявлено, вместо больниц используют площади торговых центров. Сразу несколько точек работали в Кировском районе города.Новый формат вакцинации от гриппа работает. В Кировском районе на улице Маршала Рыбалко, 99б работает выездная прививочная бригада. Для начала – информированное добровольное согласие на вакцинацию.Евгений Шалахин, врач-терапевт: "Параллельно заполнению мы выясняем, болеет ли сейчас человек, есть ли противопоказания, аллергические реакции. Измеряем температуру тела, слушаем легкие, измеряем артериальное давление".Больше внимания пермяков к вакцинации можно наблюдать на Ласьвинской, 35, торговый центр.Процедура проходит оперативно, не более 10 минут. Вакцина хранится в специальных емкостях.Медики напоминают, что сделать вакцинацию против гриппа нужно как можно большему количеству людей. В первую очередь призывают к этому людей из так называемых групп риска – тех, у кого есть хронические заболевания, работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, пожилых людей, беременных и детей.Наталья Михайлова, заведующая терапевтическим отделением ГКБ им С.Н. Гринберга: "Вакцинация переносится хорошо. Осложнений она практически не дает. Возможно покраснение в месте инъекции и невысокая температура, что хорошо переносится пациентами".Подробную информацию по Кировскому району можно узнать на сайте больницы имени Гринберга. Это ее сотрудники встречают пермяков, которые желают поставить прививку. По Кировскому району массовая вакцинация в торговых центрах продлится до конца октября.