"Мы вместе": активисты всероссийской акции взаимопомощи собрались в штабе ОНФ

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Накопленный за этот период времени опыт, база данных помогут в дальнейшей работе. В частности, Совет будет координировать работу волонтёрских и некоммерческих организаций по направлениям «помощь пожилым», «психологическая помощь населению», «оказание помощи в чрезвычайных ситуациях». Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ: "Это касается волонтёров, это касается общественников, это касается школ, бизнеса, просто людей, которые приходили к нам и говорили «Мы готовы помогать. Что нужно сделать? Кому необходима наша помощь?» Получилось, что образовалась большая дружная команда людей Пермского края, готовых прийти на помощь нуждающимся. Эта команда до сих пор действует".
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