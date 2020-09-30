"Мы вместе": активисты всероссийской акции взаимопомощи собрались в штабе ОНФ

В штабе ОНФ состоялось первое заседание совета регионального клуба «Мы вместе». Активисты одноимённой всероссийской акции взаимопомощи собрались в штабе ОНФ. Это представители волонтёрского движения, общественники, бизнесмены, политики - все, кто посильно помогал нуждающимся и одиноким в период пандемии. По итогам акции Пермский край вошёл в 10 лидеров. Для примера, только продуктовые наборы получили 28 тысяч человек.Накопленный за этот период времени опыт, база данных помогут в дальнейшей работе. В частности, Совет будет координировать работу волонтёрских и некоммерческих организаций по направлениям «помощь пожилым», «психологическая помощь населению», «оказание помощи в чрезвычайных ситуациях». Ирина Ивенских, сопредседатель регионального штаба ОНФ: "Это касается волонтёров, это касается общественников, это касается школ, бизнеса, просто людей, которые приходили к нам и говорили «Мы готовы помогать. Что нужно сделать? Кому необходима наша помощь?» Получилось, что образовалась большая дружная команда людей Пермского края, готовых прийти на помощь нуждающимся. Эта команда до сих пор действует".