Привлекли 5 млрд. рублей. В Прикамье за незаконную банковскую деятельность будут судить преступную группу

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительно заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края – участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере)Следствием установлено, что обвиняемые с 2014 по апрель 2016 год организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд. рублей."Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности «фирмы- однодневки», создавая условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, для себя же - извлекали материальную выгоду", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.На территории Перми в центральных районах существовало около 15 офисов, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.За более чем 2 года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн. рублей преступного дохода.Противоправные действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятийУголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.