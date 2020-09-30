Привлекли 5 млрд. рублей. В Прикамье за незаконную банковскую деятельность будут судить преступную группу
Следствием установлено, что обвиняемые с 2014 по апрель 2016 год организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд. рублей.
"Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности «фирмы- однодневки», создавая условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, для себя же - извлекали материальную выгоду", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
На территории Перми в центральных районах существовало около 15 офисов, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.
За более чем 2 года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн. рублей преступного дохода.
Противоправные действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятий
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.
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