Очередное падение рубля и возможное повышение цен стали причиной всплеска активности на авторынке Перми. Причем в тренде - коммерческий транспорт, тем более что предложение соответствует спросу.Александр Ловцов - крупный предприниматель, личный автомобиль уже есть, но для трансферов бизнес-партнёров необходим просторный, комфортный и представительский транспорт – в автосалоне «Экскурс-Автомобили» на Парковом порекомендовали присмотреться к коммерческой линейке, а именно к обновленному Volkswagen Multivan 6.1Во время ознакомительной поездки можно было оценить качество шумоизоляции в просторном салоне, где могут разместиться до семи человек, мощность двигателя, плавный ход и маневренность автомобиля.Помимо ходовых качеств, немаловажен уровень комфорта. Здесь он бизнес-класса. При этом в дороге Volkswagen Multivan 6.1 станет вашим информированным, но совершенно ненавязчивым попутчиком, на отдыхе — вторым домом: в нём есть и стол, и кровать, и автономная система отопления, и музыкальный центр.Сергей Айзадулов, менеджер по продаже коммерческих автомобилей салона «Экскурс-Автомобили»: "Приятная новость для наших покупателей: в октябре начинаются поставки автомобилей в дилерские сети семейства Т6.1, и мы будем рады пригласить всех, приехать к нам, выбрать себе автомобиль, надёжный, немецкий с четырехлетней гарантией и с полным модельным рядом всех опций".Модельный ряд коммерческих автомобилей Фольксваген разнообразен: Мультивэн, Каравелла, Транспортер Комби и Транспорер Фургон. То же самое касается опциональных решений. Среди прочих на выбор: ассистирующие системы, безопасность, салон, инфо-медиа системы, двигатель, трансмиссия, шасси, кузов и многое другое Эти автомобили подойдут для любых задач и потребностей. От дальних путешествий до перевозки габаритных вещей, а также для бизнеса и, конечно, для любителей комфортного вождения.В автосалоне «Экскурс-Автомобили» на Парковом приобрести автомобиль можно на выгодных условиях – это трейд-ин или лизинг. Александр Ловцов определится с выбором. Volkswagen Multivan 6.1 – то, что нужно для статуса любой современной компании. Ведь первые впечатления всегда самые важные – и даже такой нюанс, как автомобиль, может сыграть роль в развитии бизнеса.