16 тысяч мальков стерляди выпустили в Воткинское водохранилище

16 тысяч мальков стерляди выпустили в акваторию Воткинского водохранилища в селе Елово. Это ежегодное мероприятие, организованное пермскими лукойловцами с целью восстановления водных биологических ресурсов края. Этим летом общее количество выпущенной рыбы составило 85 тысяч особей ценной породы. В специальной ёмкости мальков, которым исполнилось почти четыре месяца, привозят на реку, после чего отпускают в свободное плавание. Выпуск проходит под контролем экологов и инспекторов Росрыболовства. Виктор Демченко, государственный инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Пермского одела Росрыболовства: "Всё в порядке, всё произошло, весь выпуск прошёл, всё хорошо, всё отлично. Надеемся, что в нашем водоёме, в Воткинском водохранилище, появится стерлядь в больших количествах".Процедура достаточно кропотливая и трудоёмкая - до того как рыба отправится в путь, несколько часов идёт погрузка.Разводят мальков в рыбоводных комплексах. Рыбу выращивают, ухаживают, создавая условия, чтобы поголовье в итоге было здоровым и готовым примерно через пять лет дать потомство уже в дикой природе.Юрий Ланге, глава КФХ «Чайковский рыбоводный комплекс»: "Температурный режим должен быть для стерляди, чтобы нормальный был рост - 12-14-16 градусов, соответственно, мы за счёт газовой котельной, за счёт теплообменников поддерживаем температуру воды и строго следим за этим, кроме того, у нас есть оксиметры - это приборы для измерения температуры, кислорода, насыщенности кислорода в воде".