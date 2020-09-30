16 тысяч мальков стерляди выпустили в Воткинское водохранилище
Процедура достаточно кропотливая и трудоёмкая - до того как рыба отправится в путь, несколько часов идёт погрузка.
Разводят мальков в рыбоводных комплексах. Рыбу выращивают, ухаживают, создавая условия, чтобы поголовье в итоге было здоровым и готовым примерно через пять лет дать потомство уже в дикой природе.Юрий Ланге, глава КФХ «Чайковский рыбоводный комплекс»: "Температурный режим должен быть для стерляди, чтобы нормальный был рост - 12-14-16 градусов, соответственно, мы за счёт газовой котельной, за счёт теплообменников поддерживаем температуру воды и строго следим за этим, кроме того, у нас есть оксиметры - это приборы для измерения температуры, кислорода, насыщенности кислорода в воде".
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