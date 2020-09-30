В Губахе мошенник совершил преступления, находясь в колонии

В Губахе суд вынес приговор ранее неоднократно судимому мужчине. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».Следствием установлено, что осужденный, находясь в местах лишения свободы, заранее подготовился к совершению преступлений. Он приобрел несколько сотовых телефонов и сим-карт с разными абонентскими номерами. Зарегистрировался в одной из социальных сетей, где разместил объявление о том, что оказывает помощь в получении водительского удостоверения."На уловку мошенника попался мужчина. Он позвонил на один из номеров, указанных в объявлении, и попросил помочь получить документ. Осужденный, представившись сотрудником ГИБДД, сообщил, что стоимость услуги составит 35 тысяч рублей, но необходимо внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Гражданин перевел на указанный злоумышленником номер карты необходимую сумму. Банковская карта принадлежала жене осужденного. Женщина, ничего не подозревая о преступном плане мужа, по его просьбе перевела деньги на карту знакомого", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Позже мошенник по той же схеме похитил деньги обратившейся к нему за помощью женщины. Она перевела ему предоплату в размере 7 тысяч рублей.Когда потерпевшие поняли, что злоумышленник их обманул, обратились за помощью в полицию. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника и раскрыли все обстоятельства произошедшего.Суд по совокупности преступлений окончательно назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. А также обязал возместить причиненный материальный ущерб.