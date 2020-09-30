← Главврач Краснокамской горбольницы задал вопрос председателю "Единой России"
В Губахе мошенник совершил преступления, находясь в колонии →
С 1 ноября в Перми планируется расширить зону платной парковки
К платной зоне добавятся парковочные места, расположенные по ул. Глеба Успенского (от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской), по ул. Газеты «Звезда» (от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского), по ул. Екатерининской (от ул. Парковой до ул. Николая Островского), по ул. Николая Островского (от ул. Екатерининской до ул. Пермской), по ул. Пермской (от ул. Николая Островского до ул. Клименко), по ул. Клименко (от ул. Пермской до ул. Ленина), по ул. Ленина (от ул. Клименко до ул. Суксунской), по ул. Суксунской (от ул. Ленина до ул. Разгуляйской 2-й), по ул. Разгуляйской 2-й (от ул. Суксунской до ул. Парковой) и по ул. Парковой (от ул. Разгуляйской 1-й до ул. Екатерининской). Стоимость парковки пока останется прежней - 20 руб. в час.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Главврач Краснокамской горбольницы задал вопрос председателю "Единой России"
Госпитализация больных: в очереди стоят десятки машин скорой помощи
Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов
Пермские кардиологи отметили Всемирный день сердца светомузыкальным представлением
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
Пермь попала в тройку городов, страдающих бессонницей
В Горьковке возобновили цикл лекций о вкладе Прикамья в Победу
В Сети появилось видео ДТП с участием трамвая и внедорожника
Бабье лето задержится в Прикамье до конца рабочей недели
ЧП: из школы Кунгура эвакуировали 208 человек
Добавить комментарий: