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Главврач Краснокамской горбольницы задал вопрос председателю "Единой России"
Проблема, как выяснилось, не единичная, и Константин Самойлов предложил расширить действие программы на населенные пункты с населением более 50 тысяч человек. Также он попросил убрать ограничение, что претендовать на выплату могут только доктора, которые приехали работать в сельскую местность до 1 января очередного календарного года. Председатель партии к мнению прислушался.
Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»: "По мере возможности, я думаю, что это тоже надо будет делать, но естественно, тут нужно посчитать, какое количество дополнительных денег нам понадобится, чтобы эта программа заработала не только в населенных пунктах до 50 тысяч, но и в более крупных населенных пунктах. Такое поручение я, естественно, дам".В условиях пандемии пермская приемная все чаше использует новые формы общения с гражданами. Проводятся вебинары, онлайн-приемы на сайте и через социальные сети. Формат видеоконференции также уже зарекомендовал себя. Это позволяет напрямую задать вопрос председателю партии и чаще всего решить вопрос прямо на месте.
Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае: "В основном вопросы носят федеральный характер, те которые нужно решать на федеральном уровне. Лидер партии дает поручение соответствующим ведомствам федеральным, министерствам, оно начинает выполняться. А мы уже со своей стороны, на базе приемной Пермского края это дело отслеживаем".
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