Главврач Краснокамской горбольницы задал вопрос председателю "Единой России"

В Москве в центральной приемной «Единой России» Дмитрий Медведев провел прием граждан в режиме видеоконференции. Свой вопрос удалось задать и главному врачу Краснокамской городской больницы Константину Самойлову. Не первый год в Прикамье действует программа «Земский доктор», она успешно решает кадровую проблему в медучреждениях в небольших населенных пунктах. Проблема в том, что врачей не стало хватать в тех больницах, которые в программу не попадают. Участвуют только города и поселки с населением до 50 тысяч человек. Константин Самойлов, главный врач ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»: "Мы по существу являемся населенным пунктом чуть больше 50 тысяч и никак не можем претендовать на участие в этой программе. Соответственно, как программа заработала «Земский доктор», так и специалисты потекли из нашей больницы в сельские территории".Проблема, как выяснилось, не единичная, и Константин Самойлов предложил расширить действие программы на населенные пункты с населением более 50 тысяч человек. Также он попросил убрать ограничение, что претендовать на выплату могут только доктора, которые приехали работать в сельскую местность до 1 января очередного календарного года. Председатель партии к мнению прислушался.Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»: "По мере возможности, я думаю, что это тоже надо будет делать, но естественно, тут нужно посчитать, какое количество дополнительных денег нам понадобится, чтобы эта программа заработала не только в населенных пунктах до 50 тысяч, но и в более крупных населенных пунктах. Такое поручение я, естественно, дам".В условиях пандемии пермская приемная все чаше использует новые формы общения с гражданами. Проводятся вебинары, онлайн-приемы на сайте и через социальные сети. Формат видеоконференции также уже зарекомендовал себя. Это позволяет напрямую задать вопрос председателю партии и чаще всего решить вопрос прямо на месте.Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае: "В основном вопросы носят федеральный характер, те которые нужно решать на федеральном уровне. Лидер партии дает поручение соответствующим ведомствам федеральным, министерствам, оно начинает выполняться. А мы уже со своей стороны, на базе приемной Пермского края это дело отслеживаем".