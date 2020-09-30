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Госпитализация больных: в очереди стоят десятки машин скорой помощи
В сети появились кадры других очередей со скорыми - на госпитализацию пациентов. Видео снято у филиала ГКБ имени Тверье на Никулина, 10. Здесь вновь начали принимать пациентов с коронавирусом. Как пишет автор видео, в 8.00 часов утра в очереди стояло 23 автомобиля скорой помощи.
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