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Пермские поликлиники не справляются с наплывом пациентов
В больницах заявляют, что делают все возможное и работают до последнего пациента. В Минздраве от комментариев воздержались, однако, по словам врачей, на местах в ближайшее время отделения неотложной помощи планируют временно пополнить терапевтами. Алексей Савастьянов, главный врач ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника №2": "Если мы раньше обслуживали 70-120 вызовов, то сейчас нагрузка увеличилась в 2-3 раза. Мы планируем увеличить отделения неотложной помощи сотрудниками терапевтических отделений".
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