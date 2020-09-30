← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
Пермские кардиологи отметили Всемирный день сердца светомузыкальным представлением
В целом кардиологи советуют больше двигаться, высыпаться и избегать стрессов, а с визитом к кардиологу - не затягивать.
Михаил Суханов, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Если вдруг вы почувствуете давящую боль в сердце или за грудиной, вы должны обратиться к лечащему доктору. В случае продолжающегося приступа нужно вызвать скорую".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
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