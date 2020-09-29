«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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21.09.2020 в 11:40
21.09.2020 в 11:16
19.09.2020 в 15:25
19.09.2020 в 11:30
18.09.2020 в 12:33
25.09.2020 в 09:05
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2020
Пермь попала в тройку городов, страдающих бессонницей
В Горьковке возобновили цикл лекций о вкладе Прикамья в Победу
В Сети появилось видео ДТП с участием трамвая и внедорожника
Бабье лето задержится в Прикамье до конца рабочей недели
ЧП: из школы Кунгура эвакуировали 208 человек
Прокуратура выявила нарушения при строительстве стадиона в Кудымкаре
Переход на карты "Мир" отложили до конца года
Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
Дело о резне в школе №127: охранница вновь добивается отмены приговора
На пермской набережной поселилась лиса
Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»
В Пермском крае расширен функционал горячей линии по вопросам коронавируса
В Кунгуре построят школу на 825 учащихся
В Пермском крае выявлено 76 новых случаев коронавируса
«Полное лукошко»: в Кудымкаре состоялся праздник даров осени
Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Житель Кудымкара угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике
В Соликамском городском округе построят экотехнопарк по переработке мусора
Оптимизация автобусных маршрутов: за и против
Как выбрать газовый котел отопления?
Телеканал "Россия" запускает спецпроект к 30-летию Российской Федерации
В Пермском районе осужден «варщик» нарколабаратории
Офтальмологи детской краевой больницы получили новую лазерную установку
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь попала в тройку городов, страдающих бессонницей
В Горьковке возобновили цикл лекций о вкладе Прикамья в Победу
В Сети появилось видео ДТП с участием трамвая и внедорожника
Бабье лето задержится в Прикамье до конца рабочей недели
ЧП: из школы Кунгура эвакуировали 208 человек
Переход на карты "Мир" отложили до конца года
Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
Дело о резне в школе №127: охранница вновь добивается отмены приговора
На пермской набережной поселилась лиса
Оптимизация автобусных маршрутов: за и против
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