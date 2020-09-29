Пермь попала в тройку городов, страдающих бессонницей
71% опрошенных, испытывающих проблемы со сном, связывают это со стрессами и внутренними переживаниями, 17% с внешними факторами, такими как шоссе под окнами и беспокойными соседями, 10% объясняют бессонницу неправильным образом жизни и нарушением режима сна, и лишь 2% ссылаются на проблемы со здоровьем.
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