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ЧП: из школы Кунгура эвакуировали 208 человек
Установлено, что в школе произошло короткое замыкание электропроводки электросушилки на цокольном этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания учебного заведения эвакуированы дежурным персоналом 208 человек (из них 191 ребенок). В результате пожара пострадавших нет, огнем полностью уничтожена электросушилка. К реагированию на происшествие от МЧС России привлекались 35 человек и 10 единиц техники.В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работыпроводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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