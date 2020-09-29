← Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
Переход на карты "Мир" отложили до конца года
С нового года на карты "Мир" будут зачисляться пенсии и иные социальные выплаты из Пенсионного фонда: пособия по беременности и родам, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также при рождении третьего или последующих детей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
Дело о резне в школе №127: охранница вновь добивается отмены приговора
На пермской набережной поселилась лиса
Оптимизация автобусных маршрутов: за и против
Телеканал "Россия" запускает спецпроект к 30-летию Российской Федерации
В Пермском районе осужден «варщик» нарколабаратории
Офтальмологи детской краевой больницы получили новую лазерную установку
«ENZA HOME»: в лучших традициях восточного гостеприимства
В Прикамье увеличат число больниц, где будет проводиться компьютерная томография
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2020
Добавить комментарий: