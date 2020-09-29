Бабье лето задержится в Прикамье до конца рабочей недели

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Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Замечательная малооблачная погода без осадков сохранится как минимум до конца рабочей недели. С 28 сентября по 2 октября мало что будет меняться: будет солнечно, с большим ходом суточной температуры. По югу края в ночные часы возможны заморозки, по остальной части - температура положительная. Днем воздух будет прогреваться до 14-19 градусов тепла".
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