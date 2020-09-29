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Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
Дома ЖК «Весна» обследует ИП Катаев А. Г., цена контракта – 2,89 млн рублей. Дом по ул. Декабристов, 97 обследует ООО «Пермоблпроект» за 1,19 млн рублей, дом по ул. КИМ, 14 – ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», цена контракта 1,02 млн рублей.
Все контракты заключены на срок от 3-х до 4-х месяцев, в этот срок подрядчики должны провести обследование каждого дома и представить результаты заказчику.
Напомним, всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Восстановлением прав дольщиков таких домов занимается Федеральный Фонд. На сегодня уже приняты решения о достройке пяти объектов, расположенных по ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининской, 175, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградской, 68а.
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