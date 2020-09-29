Дело о резне в школе №127: охранница вновь добивается отмены приговора

В Пермском краевом суде снова вспоминают ЧП в пермской школе №127. Бывшая сотрудница охраны этой школы Яна Галкина обжаловала приговор и наказание в виде условного лишения свободы.Напомним, 15 января 2018 года во время дежурства Галкиной двое подростков напали на четвероклассников. Пострадали 15 человек.Ранее Мотовилихинский суд признал Галкину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Ей вменялось в вину, что она пропустила одного из подростков без всяких на то оснований.В ноябре 2019 года краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на ранее вынесенный приговор, оправдал Яну Галкину и признал ее право на реабилитацию.В апреле этого года Седьмой кассационный суд отменил постановление краевого суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд, который в июле приговорил Яну Галкину к условному сроку.