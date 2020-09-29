В Пермском районе осужден «варщик» нарколабаратории

Пермский районный суд вынес приговор местному жителю. Он обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце декабря 2019 года сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что молодой человек, проживающий в частном доме в д. Большакино Пермского района, занимается производством и сбытом наркотиков. Выяснилось, что подозреваемый состоит в организованной группе, которая осуществляет производство и продажу наркотических средств через интернет-магазин."Покупателей этого магазина задержали в начале текущего года. Одной из них была девушка. Она приобрела более 4 грамм мефедрона через интернет-сайт путем поиска тайника закладки в лесном массиве на территории города. Через несколько дней полицейские остановили автомобиль «Киа» под управлением местного жителя. При осмотре машины в салоне обнаружено три свертка с наркотиком общей массой более 10 грамм. Выяснилось, что мужчина приобрел запрещенные вещества через этот же интернет-магазин", - рассказали в краевом ГУ МВД России.В феврале 2020 года стражи порядка задержали «варщика» нарколаборатории в одном из пригородных автобусов. При нем в рюкзаке находился мефедрон общей массой более 36 грамм. Злоумышленник признал вину и подтвердил свою причастность к сбыту запрещенных веществ. В ходе обыска в арендованном доме в д. Большакино были обнаружены специальные приспособления для производства наркотиков, химические реагенты, колбы.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима.Уголовные дела в отношении руководителя и других участников организованной группы выделены в отдельное производство.