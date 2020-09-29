Телеканал "Россия" запускает спецпроект к 30-летию Российской Федерации

Пермский край присоединяется к акции "Россия, нам 30 лет". Свой юбилей страна отметит в декабре 2021-го, а пока телеканал «Россия» запускает масштабный проект, призванный создать документальный портрет ровесников Российской Федерации - тех, кто родился в 1991 году.Учитель по образованию и дизайнер по призванию Денис Кашин нашел даже дома применение грифельной доске. За утренним кофе он еще раз пробегает глазами по планам, гладит любимую кошку Киру и разминается на груше.Теперь на работу. В свои 30 — Денис Олегович уже директор школы. Это его первый год в новой должности — планы хоть грандиозные, но осуществимые.Идея модернизировать мастерские - неспроста. Раньше у Дениса был свой столярный бизнес, он тот самый мастер, что изготовил знаменитых красных человечков.Затем ушел с головой в образование. Начинал учителем труда в школе дизайна «Точка». Но должность быстро перерос.Денис Кашин, директор «Открытой школы» города Перми: "Мы хотели бы, чтобы многие из наших выпускников, еще находясь на школьной скамье, сделали свой небольшой, но уже бизнес, уже попробовали себя, и после того, как закончат наше учебное учреждение, вышли в мир состоявшимися людьми".Выпускники «Открытой школы» получают документ о Допрофессиональной подготовке.А еще в школе есть парикмахерская мастерская, которая в будущем станет бьюти-кластером. Здесь девочки смогут не только получить профессию парикмахера или стилиста, но и освоить мастерство ногтевого сервиса и мейкапа.На то, чтобы завоевать доверие, авторитет у коллег, и главное, у детей , уходит немало сил. Эндорфины директор школы восполняет за рулем, в тех местах, где дорог нет.Денис Кашин – герой фильма «Россия. Нам 30 лет!» - пример поколения 30-летних, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное. При этом заканчивать на достигнутом он не собирается.Каждая анкета — это отражение большой истории страны, которую мы будем писать вместе.