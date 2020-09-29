Телеканал "Россия" запускает спецпроект к 30-летию Российской Федерации

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Идея модернизировать мастерские - неспроста. Раньше у Дениса был свой столярный бизнес, он тот самый мастер, что изготовил знаменитых красных человечков.Затем ушел с головой в образование. Начинал учителем труда в школе дизайна «Точка». Но должность быстро перерос.
Денис Кашин, директор «Открытой школы» города Перми: "Мы хотели бы, чтобы многие из наших выпускников, еще находясь на школьной скамье, сделали свой небольшой, но уже бизнес, уже попробовали себя, и после того, как закончат наше учебное учреждение, вышли в мир состоявшимися людьми".Выпускники «Открытой школы» получают документ о Допрофессиональной подготовке.
А еще в школе есть парикмахерская мастерская, которая в будущем станет бьюти-кластером. Здесь девочки смогут не только получить профессию парикмахера или стилиста, но и освоить мастерство ногтевого сервиса и мейкапа.
На то, чтобы завоевать доверие, авторитет у коллег, и главное, у детей , уходит немало сил. Эндорфины директор школы восполняет за рулем, в тех местах, где дорог нет.Денис Кашин – герой фильма «Россия. Нам 30 лет!» - пример поколения 30-летних, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное. При этом заканчивать на достигнутом он не собирается.
Каждая анкета — это отражение большой истории страны, которую мы будем писать вместе.
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