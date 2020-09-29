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Офтальмологи детской краевой больницы получили новую лазерную установку
Вера Усова, заведующая офтальмологическим центром Пермской краевой детской клинической больницы, кандидат медицинских наук: "Действительно, очень хорошая система, современная, позволяет точно контролировать все параметры. Очень удобная для хирурга в плане эргономики. И мы в первую очередь оказываем меньшее патологическое воздействие на сетчатку".Общая стоимость нового оборудования, поступившего за третий квартал в детскую больницу, - более 13 миллионов рублей. Кроме лазерной установки, еще и лабораторию, и сурдоцентр, и службы, работающие с covid-пациентами, оснастили.
В операционной сейчас можно проследить всю эволюцию высокотехнологичного оборудования.
В ближайшее время в больнице ожидают поступления новой системы для проведения электрофизиологических исследований, это позволит точнее и на более ранних стадиях диагностировать патологию сетчатки. По словам главы региона Дмитрия Махонина, важно, чтобы все это оборудование было доступно всем жителям Пермского края, вне зависимости от места проживания. Дмитрий Махонин, врио губернатор Пермского края: "Когда говорим, что Пермский край должен сделать прорыв, имея в виду, в том числе и медицину, мы получаем оборудование, которое, дай Бог, будет помогать нам продлевать жизнь и спасать жизнь наших жителей".
Первого пациента, которого прооперировали на новой лазерной установке, из больницы выписали накануне. К счастью, восстановление прошло быстро и без осложнений.
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