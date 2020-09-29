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«ENZA HOME»: в лучших традициях восточного гостеприимства
Восторг девушки вызвал магазин турецкого бренда «ENZA HOME». Он открылся на четвертом этаже. Наглядность - одно из главных преимуществ этой известной во всём мире мебельной компании. Разработкой уникальных интерьерных решений для него занимаются архитекторы и дизайнеры со всего света. Денис Щербаков, директор по продажам в России «ENZA HOME»: "Это классная новость для Пермского края, что ENZA приехала на Урал. Потому что продукт в России не был представлен до последнего времени. Сейчас только в Москве, в одном большом шоу-руме. И второй сразу же в Перми. 1300 метров уникального продукта, с европейскими дизайнами, экологически чистой мебели. Я считаю, это прекрасная новость для пермяков".
Другая визитная карточка бренда - капсульные коллекции. Другими словами, когда гостиная, кухня и обеденная зона оформлены в одном стиле. Причём интерьер продуман до мелочей, включая текстиль, ковры, люстры. Ирина Зайцева, продавец-консультант: "Коллекцию «Прага», которая представлена на выставке в сером глиняном цвете. Всю коллекцию объединяют деревянные рамки. Фурнитура для коллекций «ENZA HOME» изготавливается специально эксклюзивно".
200 метров экспозиции отведены разделу -Yataş Bedding. Это постельные принадлежности, банный текстиль, покрывала и, конечно, легендарные технологичные матрасы яташ. Оценила Елена Исаева представительность коллекций «Орландо» и «Элегант», а свой выбор остановила на нежных оттенках мягкой мебели «Навонна».
Вся концепция направлена на то, чтобы захотелось прийти, присесть, посмотреть на решения в корпусе и даже потрогать. Мебель из современного ЛДСП европейского качества, а значит, экологична.
В лучших традициях восточного гостеприимства в центре салона - уютная кофейня для посетителей. После ознакомительного визита Елена выпила здесь чашечку ароматного напитка.
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