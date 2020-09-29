В Прикамье увеличат число больниц, где будет проводиться компьютерная томография

В Прикамье решено увеличить число больниц, где можно сделать компьютерную томографию. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Поручение краевому Минздраву дал глава региона Дмитрий Махонин.По официальным данным Минздрава, в регионе действительно выросло количество обращений за неотложной медицинской помощью - и как следствие, направлений на томограф. Впрочем, это связывают с эпидемическим подъемом заболеваемости по ОРВИ, в то время как рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции, по заявлению минздрава, в крае незначительный. Накануне в соцсетях пермяки выкладывают видео из карет скорой помощи у больниц, в которых можно пойти компьютерную томографию. Сюда людей привозят с подозрением на пневмонию. Очереди не пропадают ни днем, ни ночью. Часто стоят по 15 бригад в течение нескольких часов.Исследования на компьютерном томографе (КТ) доступны в четырех медучреждениях: КМСЧ № 1, Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов, а также в Городской клинической больнице им. Тверье, которая осуществляет исследование с сегодняшнего дня. КТ при подозрении на коронавирус также делают в Осе, Кудымкаре, Чайковском, Чернушке, Березниках, Соликамске и Чусовом. В ближайшее время будет запущен в работу аппарат КТ в Городской больнице № 6, который находился на ремонте. Соответствующее поручение дал сегодня, 28 сентября, на аппаратном совещании глава Пермского края Дмитрий Махонин. Также Минздрав рассмотрит дальнейшее увеличение точек проведения компьютерной томографии в Прикамье.