Пермские фонтаны отправляют на зимовку

В Перми начали готовить к зиме фонтаны. 30 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон их работы завершится. Комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.
30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Один сеанс длится около 30 минут. Последние представления в 21:30 покажут фонтаны на площади у Театра-Театра и в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье состоялся фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Жители Прикамья присоединяются к акции «Россия. Нам 30 лет!»
Наедине с природой: из заповедника на севере Республики Коми вернулись пермские волонтеры
В Большой Соснове начали устанавливать новые котлы
На проспекте Парковый пьяная семейная пара устроила стрельбу
Депутаты Пермской городской думы высказались против сокращений автобусных маршрутов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
В выходные в Прикамье будет тепло и солнечно
В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
Добавить комментарий: