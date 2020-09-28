В Прикамье состоялся фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах»

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоялся фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». На интерактивных площадках можно было посетить типографию 15 века и увидеть работу станка Гутенберга, потренироваться в каллиграфии, сделать набойку, отчеканить монету, пострелять из лука и арбалета.

На выставке техники времен Великой Отечественной войны можно было увидеть боевые машины середины ХХ века, которые приехали из Перми, Уфы и Екатеринбурга.

Также состоялся турнирпо историческому фехтованию в формате 5 на 5.Пожалуй, самое яркое зрелище - реконструкция боя времен Великой Отечественной войны "Вперед, к Победе!" В ней приняли участие более 200 человек, 10 единиц техники.

Дмитрий Лобанов, ведущий научный сотрудник отдела истории Пермского краеведческого музея: "Показали, как действовала пехота, артиллерия. Чтобы у зрителя создалось впечатление, как действовали подразделения на поле боя во времена Великой Отечественной. Выбрали характерный эпизод, когда в конце войны многие части германской армии предпочитали сдаваться союзникам. Другое дело, что союзники их не всегда принимали".

Участниками «Больших манёвров на Хохловских холмах» стали клубы исторической реконструкции более чем из двадцати городов России. На концерте прозвучали солдатские и казачьи песни.

С каждым годом "Большие маневры" привлекают все большее число зрителей и участников. Выставки продолжат свою работу в выездном формате по всему краю. Подробнее>>