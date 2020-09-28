Бабье лето продолжается

Бабье лето не заканчивается. В продолжении теплой и сухой погоды уверены синоптики. Местами по краю обещают до +19 градусов, причем всю рабочую неделю.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Всю рабочую неделю погоду в Пермском крае будет определять антициклон. Будет малооблачно, без осадков, достаточно большой суточный ход температуры. В ночные часы температура может опускаться до нулевой отметки, в основном будет от +2 до +5, на севере до +8. Днем малооблачно, слабый ветер, 14-19 градусов тепла. Такая погода сохранится до пятницы включительно. Предварительно в субботу пройдет холодный фронт - в зависимости от скорости его движения, возможно, такая же благоприятная погода у нас сохранится по южной части, по северной скорее всего начнется похолодание и увеличение облачности. Предварительно, в воскресенье ожидается похолодание, связанное со смещением нового антициклона с севера. Дневная температура упадет ниже +10".