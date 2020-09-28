Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ПРИМЕР НЕДЕЛИУмная нефть! То, что для пермских нефтяников уже норма, для других — пример для подражания. Причем, речь не только о коллегах. Опыт цифровизации серьезного промышленного процесса презентован заместителю председателя Правительства России Юрию Борисову. Интересен даже сам способ демонстрации. Все нюансы работы Центрального диспетчерского управления и центральной инженерно — технологической службы в Полазне можно изучать прямо в Москве, в центральном офисе ЛУКОЙЛа. Правда, с пермскими комментариями. Для вице — премьера их давал один из заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ Андрей Усенков. Кстати, один из организаторов «цифровой революции» в пермской нефтедобыче.ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИНаграды все-таки найдут героев. Организаторы Пермского Международного марафона официально заявили: в Пермь прибыли задержавшиеся в пути медали для спортсменов. Пермяки причитающиеся им знаки могут получить во дворце спорта "Орленок". Для этого на руках должен быть документ, подтверждающий личность. Тем, кто живет не в Перми, но в Прикамье, по идее, получить медали должны помочь местные органы власти. В ближайшее время обещают раскрыть схему доставки наград спортсменам за пределы Пермского края. Сами забеги состоялись 6 сентября, но медали вовремя не приехали. Из-за санитарных ограничений они застряли в Казахстане.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИНе все те из НОВОГОРА, кто говорит об этом. Специалисты с тревогой констатируют: вокруг опять расплодились лжеконтролеры. Общение с ними в лучшем случае может закончится приобретением оборудования и услуг. Только обойдутся они в разы дороже, чем на самом деле стоят. Ну а в худшем спецы-самозванцы могут вас банально ограбить. В связи с этим компания НОВОГОР — ПРИКАМЬЕ официально заявляет: ее специалисты приходят либо после официального оповещения ТСЖ или УК, либо по заявкам самих самих жильцов. Если проверяющие вдруг свалились как снег на голову, то для начала стоит проверить удостоверения. Как правило, таковых попросту нет. А значит, визитеров надо попросту гнать с порога и сообщать о таком визите куда следует.ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИИ снова в Пермь. Из столичных музеев в художественную галерею привезли шедевры, которым уже доводилось гостить на камских берегах. Только при совсем иных обстоятельствах. В годы Великой Отечественной коллекции в тогдашнем Молотове попросту спасали от гибели. В год 75-летия Победы они вернулись в город, на который пришлась, возможно, самая драматичная часть их биографии. Выставка называется «Спасибо, Пермь!». Именно так подписан каждый ящик, в которых произведения искусства прибыли на сей раз. Но отправители уверяют: это не просто формальность. Это еще одна возможность сказать слова благодарности Перми и пермякам.ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИЧемпион Советского Союза. Обладатель Кубка СССР, Олимпийский чемпион. И — один из самых известных советских «сидельцев». Отправленный за решетку за якобы имевшее место изнасилование. Все это Стрельцов. Легенда отечественного футбола. А теперь еще и одноименная кинобиография. Фильм про Эдуарда Стрельцова добрался до российского, а значит, и до пермского зрителя. Показывать его должны были еще в апреле. Но по понятным причинам с прокатом пришлось обождать. Зато теперь изучать киноверсию одной из самых громких спортивных и человеческим драм 50-х годов ХХ века каждый желающий может на вполне законных основаниях. «Стрельцов» вышел на экраны 24 сентября.