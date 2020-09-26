Жители Прикамья присоединяются к акции «Россия. Нам 30 лет!»

Проект «Россия. Нам 30 лет!» приурочен к грядущему юбилею нашей страны. Главная задача - создать масштабный, документальный портрет поколения ровесников Российской Федерации, тех, кто родился в 1991 году.Саркис Нордукян стал участником акции «Россия. Нам 30 лет!» можно сказать случайно. На своей основной работе в «Пермском кадровом центре» заявится ему предложил директор, чтобы о его проекте интернет-грамотности для детей-сирот узнали как можно больше людей.Саркис Нордукян, участник проекта «Россия. Нам 30 лет!»: "Мы с другом сели и подумали, почему бы себя не реализовать, амбиции есть, время свободное тоже. Тем более в 30 лет, куда его девать".Речь идёт об образовательной программе «#BLOGGERTIME». Она проходила в течение трех дней в загородном лагере «Благодать» в Усть-Качке. Для воспитанников Краснокамского детского дома были организованы мастер-классы по видео и фотосъёмке и «блогерству» в целом. Ребята получили базовые знания о культуре общения в сети, а в качестве итогового задания – презентовали свой влог.Саркис Нардукян – пример поколения 30-летних, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное. При этом заканчивать на достигнутом он не собирается.Саркис Нордукян, участник проекта «Россия. Нам 30 лет!»: "Откроем вторую смену. А потом будет и третья, и четвёртая, пятая смена. Хотим, чтобы дети с друг другом общались, обменивались опытом. Сейчас век телевидения, век интернета, все всё снимают, выкладывают".Именно о таких людях проект телеканала «Россия», приуроченный к 30-летнему юбилею Российской Федерации. Главная задача - создать масштабный, открытый документальный портрет поколения сверстников страны к юбилею новой России. Для того чтобы заявить о себе, необходимо заполнить анкету на сайте smotrim.ru. Данные могут отправить родственники, друзья, коллеги. Приём заявок продлится до весны следующего года.Не так важно, кем вы работаете — важно, чего вам уже удалось добиться на пути к своей мечте. Участником проекта может стать каждый гражданин России, родившийся в 1991 году. Заполняйте анкету, отправляйте заявку на участие! Расскажите о ваших победах, рекордах и достижениях!