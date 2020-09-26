Наедине с природой: из заповедника на севере Республики Коми вернулись пермские волонтеры

В Пермь вернулись волонтеры, которые все лето благоустраивали туристическую тропу в заповеднике на севере Республики Коми. У истоков Печоры посменно работали 60 человек. Для того, чтобы сделать доступнее одно из чудес России — столбы выветривания на плато Маньпупунёр.Задача, которую вот уже 5 лет пытаются решить любители природы, это благоустройство подходов к одному из чудес России — столбы выветривания на плато Маньпупунёр. После того, как сюда открыли доступ туристам, девственный пейзаж горной тундры пересекли многочисленные пешие тропы и следы внедорожников. Так волонтеры и начали строительство деревянной дорожки, на сегодня готово уже 1,7 километра.Строить даже пешеходную дорожку в диких местах особенно сложно. Сваи, доски, крепеж - все приходиться доставлять вертолетом. В итоге себестоимость одного метра тропинки выходит в 32 тысячи рублей.В этом году на строительство дорожки удалось получить сразу два гранта: президентский и от Русского географического общества. За один сезон освоить не успели, работы продолжатся и в будущем.Дмитрий Кириллов, руководитель волонтерского отряда «Северный Урал»: "Мы должны с помощью этого гранта построить 3 километра тропы, тем самым полностью замостив всю грязь от истока Печоры до плато Маньпупунёр".Результат виден и сейчас, это отмечают все туристы, приходящие в заповедник.