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В Большой Соснове начали устанавливать новые котлы
По словам главы региона Дмитрия Махонина, одна из основных задач регионального правительства - именно комплексное переоборудование сетей и источников тепла для жителей. Где необходимо - переходить с больших и неэффективных котельных на распределительную генерацию.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это снижение затрат, как на газ, так и на содержание этих котельных, примерно то же самое мы видели в Кизеле, в больнице, где огромная котельная была заменена на маленькую модульную, и в разы сокращение затрат, это экономия".
Так же, как и у соседей Кизела, в Губахе, где блочно-модульные котельные заменили централизованную систему. До того тепло генерировала Кизеловская ГРЭС, а это километры изношенных сетей и потеря ресурсов.
Артём Балахнин, и.о. министра ЖКХ Пермского края: "Также у нас активно участвуют и другие муниципальные образования, например, в прошлом году мы закончили работы в Осинском, Бардымском районе".
В Большой Соснове жителям пообещали, что пуско-наладочные работы много времени не займут, и через три-четыре дня батареи в домах начнут нагреваться.
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