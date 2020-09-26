В Большой Соснове начали устанавливать новые котлы

Новые котлы должны сократить расход электричества и газа, а стало быть, и уменьшить коммунальные платежи. 29 муниципалитетов получили почти 90 миллионов рублей, чтобы обеспечить стабильный старт отопительного сезона. Таким образом, отремонтируют полсотни котельных. Кроме того, в прошлом году в Прикамье стартовала масштабная работа по модернизации тепловых коммуникаций. За четыре года краевое правительство направит на эти цели порядка 2 миллиардов рублей. В итоге: улучшение качества услуг для жителей и повышение энергоэффективности сетей теплоснабжения.По словам главы региона Дмитрия Махонина, одна из основных задач регионального правительства - именно комплексное переоборудование сетей и источников тепла для жителей. Где необходимо - переходить с больших и неэффективных котельных на распределительную генерацию.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Это снижение затрат, как на газ, так и на содержание этих котельных, примерно то же самое мы видели в Кизеле, в больнице, где огромная котельная была заменена на маленькую модульную, и в разы сокращение затрат, это экономия".Так же, как и у соседей Кизела, в Губахе, где блочно-модульные котельные заменили централизованную систему. До того тепло генерировала Кизеловская ГРЭС, а это километры изношенных сетей и потеря ресурсов.Артём Балахнин, и.о. министра ЖКХ Пермского края: "Также у нас активно участвуют и другие муниципальные образования, например, в прошлом году мы закончили работы в Осинском, Бардымском районе".В Большой Соснове жителям пообещали, что пуско-наладочные работы много времени не займут, и через три-четыре дня батареи в домах начнут нагреваться.