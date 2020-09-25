В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова

С 25 по 28 сентября проезд на перекрестке улиц Пермской и Крисанова будет сужен до одной полосы из-за ремонта тепловой камеры, проводимого ООО «Пермская сетевая компания».Ограничение движения автотранспорта вводится с 14:00 25 сентября до 06:00 28 сентября. С 14:00 25 сентября планируется закрыть одну полосу по четной стороне улицы Крисанова. В 20:00 25 сентября будет закрыто для движения три полосы из четырех по четной стороне. В выходные дни автомобилисты смогут передвигаться в районе перекрестка улиц Крисанова и Пермской по одной полосе нечетной стороны. В понедельник, 28 сентября, планируется открыть для движения все полосы для движения транспорта.Ограничения связаны с тем, что специалисты ООО «Пермская сетевая компания» будут проводить работы по ремонту тепловой камеры на перекрестке улиц Пермской и Крисанова. В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта.Автомобилистам необходимо быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.