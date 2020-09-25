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В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
Ограничение движения автотранспорта вводится с 14:00 25 сентября до 06:00 28 сентября. С 14:00 25 сентября планируется закрыть одну полосу по четной стороне улицы Крисанова. В 20:00 25 сентября будет закрыто для движения три полосы из четырех по четной стороне. В выходные дни автомобилисты смогут передвигаться в районе перекрестка улиц Крисанова и Пермской по одной полосе нечетной стороны. В понедельник, 28 сентября, планируется открыть для движения все полосы для движения транспорта.
Ограничения связаны с тем, что специалисты ООО «Пермская сетевая компания» будут проводить работы по ремонту тепловой камеры на перекрестке улиц Пермской и Крисанова. В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта.
Автомобилистам необходимо быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.
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