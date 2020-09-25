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Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
В этом году супруги Алексей Михайлович и Марина Валерьевна отметили 15 лет совместной жизни, в их семье пятеро детей.
Как рассказывают супруги, главный стимул в жизни это дети. Основную свою задачу они видят в том, чтобы вырастить ребят самостоятельными и трудолюбивыми, максимально раскрыть их таланты и профессиональные способности.
В 2019 году семья Чугаевых стала победителем краевого конкурса «Лучшая многодетная семья» в номинации «Семейное подворье» и была награждена Почетным знаком «Лучшая многодетная семья года».
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