← В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
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← В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
В выходные в Прикамье будет тепло и солнечно
В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
В Прикамье устраняют цифровое неравенство
Стартовал конкурс на эскиз стелы «Город трудовой доблести»
Глава Перми поручил раньше срока запустить тепло в строящиеся соцобъекты
Танки в городе: "Мотовилихинские заводы" показали новейшие разработки
В Перми ограничат движение транспорта на участке ул. Героев Хасана
Ночью с 26 на 27 сентября на два часа перекроют трассу Пермь-Екатеринбург в районе Кукуштана
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.09.2020
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В Перми изменится движение транспорта на участке улицы Крисанова
Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
В Прикамье устраняют цифровое неравенство
Стартовал конкурс на эскиз стелы «Город трудовой доблести»
Глава Перми поручил раньше срока запустить тепло в строящиеся соцобъекты
Танки в городе: "Мотовилихинские заводы" показали новейшие разработки
Новые «чудеса» капитального ремонта
Заседание Законодательного собрания прошло дистанционном формате
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.09.2020
4-летний пермяк принял участие в шоу «Удивительные люди»
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