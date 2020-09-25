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В Прикамье устраняют цифровое неравенство
Фельдшерско-акушерский пункт в Насадке. Отдалённое село на северо- западе Кунгурского района. Людмила Романова по видеоконференцсвязи консультируется с врачом-терапевтом из кунгурской больницы о состоянии лежачего больного.
Высокоскоростной интернет в Насадку провели ещё в 2019 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика России». За это время фельдшер получила доступ, освоила и с успехом использует возможности Единой информационной системы здравоохранения Пермского края.
Людмила Романова, фельдшер ФАП с. Насадка: "По видеосвязи мы можем выйти на любого специалиста, хоть в Перми, хоть в Кунгуре. И проконсультировать пациента, чтобы он у нас не выезжал никуда". Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал важность поддержки федерации, благодаря которой к высокоскоростному интернету только в этом году регион смог подключить 207 социально значимых объектов: 98 ФАПов, 92 школы.
Доступный интернет в школах позволяет в ноябре начать запуск электронной пермской образовательной системы, по-другому - ЭПОС.
На пермской облачной интернет-платформе есть и такой востребованный блок, как электронные журнал и дневник: посещаемость, расписание уроков, темы, домашняя работа, и, конечно, успеваемость. Ученики, педсостав и родители также получат доступ к базе электронных библиотек.
Елена Макарова, директор "МБОУ "Насадская ООШ": "Большие возможности для того, чтобы проводить какие-то дистанционные мониторинги, выходить на конкурсы дистанционные".
К 2022 году к высокоскоростному интернету в Прикамье планируют подключить 187 фельдшерских пунктов, 277 школ и 24 пожарные части.
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