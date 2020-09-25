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Стартовал конкурс на эскиз стелы «Город трудовой доблести»
Сейчас стартовал конкурс на эскиз стелы «Город трудовой доблести». Решено, что в городах трудовой доблести будет установлена стела одного типа.
По условиям конкурса стела должна содержать изображение герба города и текста указа президента Российской Федерации о присвоении звания «Город трудовой доблести», а также предусматривать возможность приспособления (изменения пропорций и материалов) памятника к конкретному месту установки (гармоничного вписывания в существующий градостроительный ландшафт) при сохранении основных черт художественного решения.
Лучший эскиз будет выбран экспертной комиссией до 25 декабря включительно. В нее войдут квалифицированные эксперты, имеющие опыт деятельности в таких областях, как монументальное и изобразительное искусство, архитектура, дизайн, история и искусствоведение, литература и кинематограф, а также видные общественные деятели и представители средств массовой информации.
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