Глава Перми поручил раньше срока запустить тепло в строящиеся соцобъекты

Отопление в строящихся детских садах на ул. Плеханова, 63 и Байкальской, 26а появится к 5 октября, раньше запланированных сроков. Такое поручение дал глава Перми. Дмитрий Самойлов принял решение провести совещание с подрядчиками и сетевиками после выезда на объекты социальной сферы, которые возводятся в рамках реализации нацпроектов «Демография» и «Образование».Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Четыре детских сада и пять школ — часть из них уже коробки готовы, и подрядные организации готовы заходить на отделочные работы. А отделочные работы в это время года без отопления невозможны. Мы сегодня разобрали, когда и в какие сроки появится тепло в этих объектах, нашли полное понимание, что это будет выполнено".Заявлено, что в новом здании гимназии № 3 подрядчик идет с опережением графика. Здесь практически закрыт тепловой контур и батареи нагреются уже 2 октября.Вовремя подать тепло, когда это потребуется строителям, энергетики готовы и на объекте Академика Веденеева, 25. Там возводят физкультурно-спортивный центр.На стройке детского сада по адресу улица Желябова, 16б не завершено строительство тепловой сети по улице Строителей, что препятствует строительству наружных сетей теплоснабжения и другим работам на объекте. Было принято решение встретиться с сетевиками прямо на объекте и рассмотреть возможные варианты поэтапного проведения работ. Сергей Кругляков, директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Сегодня рассматривали 5 объектов, мы везде успеваем. Где-то даже быстрее запланированного графика. По одному из объектов надо будет ускориться, мы в силах это сделать и выполнить все пожелания администрации города".