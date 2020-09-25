Танки в городе: "Мотовилихинские заводы" показали новейшие разработки

На «Мотовилихинских заводах» показали новейшие разработки и запустили производство высокопрочной немагнитной стали на единственной в России радиально-ковочной машине. Танки в городе! И это не учения, а демонстрация военной продукции «Мотовилихинских заводов» для обороны страны. Прокатиться на броне предложили всем участникам экскурсии по производству.Серийное производство самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» началось на «Мотовилихинских заводах» в 90-х годах и продолжается по сей день.Как и из чего делают орудия показали поэтапно и максимально подробно. Самый эффектный этап – работа гигантской электропечи.Плавление происходит исключительно ночью, так как тариф на электроэнергию значительно ниже. Но для журналистов сделали исключение, продемонстрировав металлургический процесс заливки сплава в специальные формы.И вот то, ради чего и пригласили на завод журналистов – запуск производства высокопрочной немагнитной стали, в основном для нефтяного сектора, на единственной в России радиально-ковочной машине. Сергей Дядькин, управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы»: "Что касается длинномерных заготовок, из которых в России изготавливаются бурильные трубы – такого в стране не было и нет. Соответственно, мы первые в России".Выплавка новой стали- антикризисная стратегия развития «Мотовилихинских заводов», на данный момент проходящих процедуру банкротства. Заявлено, что в следующем году предприятие должно начать работать с прибылью. На сегодняшний день компания находятся под управлением госкорпорации «Ростеха». Кирилл Фёдоров, генеральный директор ООО «РТ-Капитал»: "Впервые в этом году заключили трехлетние долгосрочные контракты с Министерством обороны, чего раньше не было, загрузка подтверждена. Мы выделили 1 млрд рублей военному дивизиону". На «Мотовилихинских заводах» есть два дивизиона: военный – 2300 человек и гражданский 2200. Последним уже в 2021 году предстоит выпустить 1200 тонн немагнитной стали, которую сейчас нефтяные компании закупают в основном за рубежом.