Новые «чудеса» капитального ремонта

Краевой фонд капитального ремонта в канун зимы умудрился оставить без фасада и окон целую многоэтажку на улице Воронежская в Перми. Дом начали приводить в порядок еще в прошлом году, но, развалив, все бросили. Теперь в квартирах сквозняк и плесень. Горе-работники из компании ООО «ЦСК» еще в прошлом году начали делать капитальный ремонт, но затем всё развалили и бросили. Жители обратились на телевидение. В итоге во дворе образовался практически стихийный митинг.

Валентина Шестакова, старшая по дому Воронежская, 24: "Окна подъездные уже 57 лет им, рамы не держат, стекла выпадают, зимой все это продувается насквозь, холодно очень".

Но главная проблема - открытые швы на фасаде дома.Игорь и Людмила Фроловы: "Свежие обои клеили, все обои отпали, и вся стена почернела, плесень появилась".

И это все при том, что платежки за капитальный ремонт жителям дома приходят регулярно. Так же регулярно жильцы оплачивают взнос.

Управляющая компания жителей наедине с проблемой не оставляет, но и сделать ничего не может.

Денис Каликин, директор "Управляющая компания "Закамскпрофсервис": "На связь с нами ни подрядчик, ни фонд капремонта не выходит".

Первым в публичной плоскости тревогу забил пермский депутат Арсен Болквадзе. Новый Крым - часть его округа. Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы: "Они исправно платят, и в то же время у жителей нет никакого контроля за тем, как расходуются средства, кто выходит на их объект. И у нас нет, и даже у города нет, все ресурсы в фонде капремонта".

В Фонде капремонта ситуацию прокомментировали так.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта Пермского края: «Фонд фиксирует грубые нарушения ООО «ЦСК» условий договора. В настоящее время идет процедура расторжения в одностороннем порядке. Фонд намерен добиваться включения организации в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам расторжения Фонд приступит к отбору другой подрядной организации».При этом никаких конкретных сроков в фонде не обозначили. Не исключено, что из-за такой халатности жители Воронежской, 24 встретят зиму в продуваемом всеми ветрами доме и в компании насекомых.