Заседание Законодательного собрания прошло дистанционном формате

Карантинные меры в стенах Законодательного собрания ощущаются как нигде. Коридоры власти пусты. Но в кабинетах продолжается работа, заседание Законодательного собрания прошло уже в привычном дистанционном формате. Так, даже представление новых коллег, избранных в Законодательное собрание на выборах 13 сентября проходит в заочном режиме.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "По избирательному округу №2 - Григорьев Вячеслав Вениаминович, по избирательному округу №13 - Кузьмин Павел Евгеньевич, по избирательному округу №17 - Удальев Антон Вадимович".Учитывая сегодняшнюю ситуацию с COVID-19, самым актуальным вопросом на заседании стал доклад министра здравоохранения Оксаны Мелеховой. Анализировался 2019 год. Несмотря на некоторый спад, Пермский край среди субъектов ПФО занимает лидирующие позиции по уровню рождаемости. За прошлый год также снизились показатели смертности на 946 человек.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Для того чтобы нам увеличить ожидаемую продолжительность жизни, необходимо снизить смертность всего нашего населения".

Зная слабые места пермской медицины, основные силы региональные власти направляют именно туда. Подготовка кадров, создание инфраструктуры - как уверены в министерстве, результат не заставит себя ждать.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Есть понимание у министерства, что надо добавлять, куда двигаться и как усиливаться". Отчет другого министерства посвящен уже семейной политике в регионе. С 2014 года в Прикамье стал действовать такой метод финансовой поддержки, как социальный контракт. Семьи могут получить деньги на развитие своего дела, чаще всего это личное подсобное хозяйство. За это время в проекте приняли участие почти 9 тысяч семей. Общий объем средств на поддержку семей с детьми только в прошлом году был увеличен до 1,2 миллиарда рублей.

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Каждая семья - это своя ситуация, монетарных средств поддержки всегда очень много, но их всегда недостаточно".

Здоровье сейчас, конечно, прежде всего, но надо подумать и о других насущных вопросах. В октябре на рассмотрение Законодательного собрания выносится проект регионального бюджета на следующий год.